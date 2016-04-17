焦点：索尼影像感测器工厂因熊本强震续关闭 多家车厂亦停工检查

路透东京4月16日 - 日本九州周四和周六两度遭遇强烈地震袭击。电子大厂索尼(Sony)(6758.T)表示，在评估熊本大地震的损失之际，该公司一座生产智能手机影像感测器(图像传感器)的工厂将继续停工。苹果(AAPL.O)是索尼该产品的重要客户之一。

索尼表示，位于九州岛南部熊本的影像感测器工厂将继续关闭。

索尼称，同样位于九州的长崎影像感测器工厂也部分停工，目前还不知何时可恢复全面运作。

索尼约占据互补金属氧化半导体(CMOS)影像感测器市场的40%。

“我们还有一些库存，因此预期不会立即打乱产品供应。”索尼一名发言人周六告诉路透。“若出现任何供应问题，我们会立即公告。”

他表示索尼希望一俟余震结束就复工，并可能在周一午后稍晚提供更新信息。“我们仍在检查地震对工厂可能带来的损失，那些工厂通常都是24小时运转。”

记者未能立刻连络上苹果公司置评。

索尼在日本还有另外两座CMOS影像感测器工厂。

韩国三星电子(005930.KS)说，该公司智能手机的影像感测器供应商有好几家，因此日本地震对三星的旗舰产品没有影响。

日本北部2011年3月曾发生破坏极大的地震及海啸，造成部分日本汽车供应链受损。此后一些企业对业界的“及时化”(JIT)生产制度作出调整，以限制那种代价巨大的供应中断现象重演。

其他电子制造商也不得不暂停九州的生产。过去20年来九州已发展成一个制造业中心，根据一些估计，九州半导体产出约占全日本的25%。

瑞萨电子(Renesas Technology)(6723.T)生产汽车微控制器晶片的熊本工厂也停工；在损失评估完成前不会复工。

三菱电机(6503.T)在熊本的两座工厂也暂停生产；这两家工厂生产的液晶显示器(LCD)模块用于汽车导航系统的显示面板，生产的半导体晶片用于包括空调以及混合或电动车在内的各类电子产品的变压器。其产品部分自用，部分供应给其他客户。

“我们仍在评估情况，因为还持续有余震。”一名三菱发言人说。

**汽车制造商停工**

周六的地震也波及主要汽车制造商。他们原本就暂时关闭了生产线，检查周四那场地震是否造成损失。

本田汽车(7267.T)熊本摩托车工厂停工，并表示将继续暂停生产直到周一。该工厂年产能力为25万辆。

丰田汽车(7203.T)位于福冈的三座工厂暂停生产。这三座工厂分别生产整车、发动机和变速器。丰田表示工厂未受损，但正在检查供应商的状况，公司将于周日决定是否复工。

日产汽车(7201.T)福冈工厂也暂停生产。该工厂生产的车款包括Serena、天籁(Teana)、楼兰(Murano)和Note等。

根据巴克莱策略师，熊本县在日本国内生产总值(GDP)仅占1.1%左右；相较之下，2011年地震海啸巨灾受创最严重的四县合计则占到6.2%。

“九州地区经济活动有相对较高的比例，都局限于本地区内部。因此九州制造业活动受损对日本其他地方的经济影响将有限。”巴克莱在一份客户报告中指出。(完)