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时事要闻 | 2013年 2月 6日 星期三 13:20 BJT

日本预计即将有小型海啸抵达

路透东京2月6日 - 日本气象厅周三表示,预计0730GMT左右将有浪高20厘米的海啸抵达日本,此前所罗门群岛附近于日内稍早发生强烈地震.

日本气象厅发言人称,这样的小型海啸不值得发布预警,沿岸民众目前未被要求撤离.

美国地质调查局(USGS)稍早称,所罗门群岛东部周三发生里氏8.0级地震,震中在所罗门群岛Kira Kira东部约350公里.

太平洋海啸预警中心随后发布了海啸预警,但目前已经取消.(完)

(编译 隋芬; 审校 徐文焰)

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