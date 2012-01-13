前日本民主党干事长冈田克也将出任日本副首相--官员

马来西亚警方指认一名朝鲜使馆官员为金正男遇刺案嫌犯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透东京1月13日电---日本政府最高发言人周五称,日本执政党民主党的前干事长,财政鹰派人物冈田克也将出任副首相.作为首相野田佳彦的副手,其将监督税收和社会保障改革.
野田佳彦似乎希望,曾担任重要政府和党内职务的冈田克也出任副首相,将协助他在2015年前使消费税从5%提高至10%的税收法案在朝野分治的国会中获得通过,尽管分析师质疑面临在野党阻挠,此番任命能够确保税收法案的顺利通过.
现年58岁的冈田克也以廉洁和严肃的形象知名,也是一个顽固的个性鲜明者.他曾在民主党处於在野党时担任民主党党首,随後出任日本外相和民主党干事长.(完)
--编译 肖群英; 审校 高琦
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