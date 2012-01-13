前日本民主党干事长冈田克也将出任日本副首相--官员

路透东京1月13日电---日本政府最高发言人周五称,日本执政党民主党的前干事长,财政鹰派人物冈田克也将出任副首相.作为首相野田佳彦的副手,其将监督税收和社会保障改革.

野田佳彦似乎希望,曾担任重要政府和党内职务的冈田克也出任副首相,将协助他在2015年前使消费税从5%提高至10%的税收法案在朝野分治的国会中获得通过,尽管分析师质疑面临在野党阻挠,此番任命能够确保税收法案的顺利通过.

现年58岁的冈田克也以廉洁和严肃的形象知名,也是一个顽固的个性鲜明者.他曾在民主党处於在野党时担任民主党党首,随後出任日本外相和民主党干事长.(完)

--编译 肖群英; 审校 高琦

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