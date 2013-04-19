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时事要闻 | 2013年 4月 19日 星期五 12:15 BJT

日本北部外海发生7.0级地震--USGS

路透悉尼4月19日 - 美国地质调查局(USGS)称，日本北部外海周五发生地震，经初步测定震级为7.0级。

USGS称，震中位于千岛群岛的库里尔斯克(Kuril'sk)东北方向275公里处。地震后尚无海啸预警发布。(完)

(编译 隋芬; 审校 于春红)

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