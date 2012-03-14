日本东部发生6.1级地震 未发海啸预警--TV

韩国特别检察官称获得对三星领导人李在镕的更多不利证据
路透首尔2月15日 - 韩国特别检察官办公室周三称，在决定申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令之前，该办公室已增加对他的指控，包括隐藏犯罪所得。
路透东京3月14日电---日本气象厅和当地媒体报导称,首都东京东部周三发生地震,初步测定震级为6.1级,不过未发出海啸预警,也未有关於震区核电站是否遭破坏的初步报告.
此次地震造成东京东部的茨城和千叶地区震感强烈.就在数小时之前,日本北部发生了6.8级地震.
在北部地震发生之後曾发出海啸警报,但随後警报解除.(完)
--编译 王洋;审校 丁琦
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