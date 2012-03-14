版本:
中国
时事要闻 | 2012年 3月 15日 星期四 07:05 BJT

日本东部发生6.1级地震 未发海啸预警--TV

路透东京3月14日电---日本气象厅和当地媒体报导称,首都东京东部周三发生地震,初步测定震级为6.1级,不过未发出海啸预警,也未有关於震区核电站是否遭破坏的初步报告.

此次地震造成东京东部的茨城和千叶地区震感强烈.就在数小时之前,日本北部发生了6.8级地震.

在北部地震发生之後曾发出海啸警报,但随後警报解除.(完)

--编译 王洋;审校 丁琦

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐