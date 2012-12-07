日本东北部发生7.3级强震 发布海啸预警

中国外长和美国国务卿就双边关系和其它话题交换意见--新华
路透北京2月17日 - 新华社周五报道称，中国外交部长王毅和美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)在20国集团(G20)外长会议间隙碰面，就双边关系和其它共同关注的话题交换了意见。
路透东京12月7日电---日本放送协会(NHK)周五称,日本东北部海岸发生强烈地震,东京建筑物亦有震感,东北部沿海地区收到海啸预警.
美国地质调查局称,初步判断震级为7.3级,最初估计为7.4级.
日本东北部宫城县(Miyagi)地区海岸收到海啸预警,浪高料达一米.该地区曾受到2011年3月11日地震海啸的袭击.(完)
--编译 程琳;审校 王洋/田建华
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路透北京2月17日 - 新华社周五报道称，中国外交部长王毅和美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)在20国集团(G20)外长会议间隙碰面，就双边关系和其它共同关注的话题交换了意见。
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。