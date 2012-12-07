日本东北部发生7.3级强震 发布海啸预警

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控

路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。