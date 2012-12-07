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时事要闻 | 2012年 12月 7日 星期五 16:47 BJT

日本东北部发生7.3级强震 发布海啸预警

路透东京12月7日电---日本放送协会(NHK)周五称,日本东北部海岸发生强烈地震,东京建筑物亦有震感,东北部沿海地区收到海啸预警.

美国地质调查局称,初步判断震级为7.3级,最初估计为7.4级.

日本东北部宫城县(Miyagi)地区海岸收到海啸预警,浪高料达一米.该地区曾受到2011年3月11日地震海啸的袭击.(完)

--编译 程琳;审校 王洋/田建华

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