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时事要闻 | 2015年 2月 17日 星期二 13:14 BJT

日本北部地区发生5.7级地震

路透东京2月17日 - 日本气象厅宣布，日本北部地区周二发生地震，初步测定的震级为5.7级。数小时前，东北部沿海地区发生的地震引发海啸预警。

气象厅表示，最新这次地震没有引起海啸预警。(完)

(编译 郑茵 审校 杜明霞)

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