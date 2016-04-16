日本南部再遭强震 已造成11人死亡

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透东京4月16日（记者 Elaine Lies and Linda Sieg） - 日本南部周六凌晨再次发生7.3级强烈地震，媒体报导地震已造成11人死亡，数百人受伤，还有人被困废墟。
当局已对大范围起火、断电、桥梁坍塌和地面裂缝等灾害发出警报。日本放送协会(NHK)称，因担心水坝崩溃，一处水坝附近的居民被告知撤离。
一名政府高官称，此次地震触发海啸预警，但稍后预警又被取消，该地区三座核电站未发现异常状况。震后又发生至少50次余震。
NHK报导有11人死亡，760人在医院接受治疗，但这一数字包括“感觉不舒服的人”，因此尚不清楚有多少人严重受伤。
日本内阁官房长官菅义伟称据信有近80人被困或掩埋在废墟中；将加派部队提供帮助，还将派遣警察、消防和医疗力量。
美国地质调查局（USGS）称，震中位于熊本市附近，震源深度10公里。
日本首相安倍晋三称政府正在尽全力确定受灾程度、实施救援、并向民众传递准确信息。（完）
编译：侯雪萍 发稿：王琛
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