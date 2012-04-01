大地震对东京影响或甚於预期--研究

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透东京3月31日电---日本文部科学省的最新研究显示，强震对日本首都东京的影响可能比政府预测的更具毁灭性。
一年前，日本东北海岸发生里氏9.0级强震，引发大规模海啸，并酿成25年来世界最严重的核危机。
日本媒体周六报导了这项研究结果。该研究很可能促使政府复审其评估损失的假设。
尽管强震发生时，东京建筑物出现强烈晃动，但实际并未对东京及其周边地区造成持久的结构性损害。
研究发现，如果东京发生7.3级地震，东京部分区域和周边地区很可能在日本标准震度7时便已晃动。
政府预测，未来30年东京湾北部发生7.3级强震的机率为70%，估计伤亡人数约为1.1万并有85万座建筑被摧毁。
但上述研究结论称，(东京所处位置的)地震板块比之前预测的浅10公里，地震影响将更加剧烈。
日本位於环太平洋火山地震带上，这里发生的6级及以上地震约占世界的20%。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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