大地震对东京影响或甚於预期--研究

路透东京3月31日电---日本文部科学省的最新研究显示，强震对日本首都东京的影响可能比政府预测的更具毁灭性。

一年前，日本东北海岸发生里氏9.0级强震，引发大规模海啸，并酿成25年来世界最严重的核危机。

日本媒体周六报导了这项研究结果。该研究很可能促使政府复审其评估损失的假设。

尽管强震发生时，东京建筑物出现强烈晃动，但实际并未对东京及其周边地区造成持久的结构性损害。

研究发现，如果东京发生7.3级地震，东京部分区域和周边地区很可能在日本标准震度7时便已晃动。

政府预测，未来30年东京湾北部发生7.3级强震的机率为70%，估计伤亡人数约为1.1万并有85万座建筑被摧毁。

但上述研究结论称，(东京所处位置的)地震板块比之前预测的浅10公里，地震影响将更加剧烈。

日本位於环太平洋火山地震带上，这里发生的6级及以上地震约占世界的20%。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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