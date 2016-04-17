焦点：日本熊本二次地震后损毁严重 至少32人证实遇难

2016年4月17日，日本南部熊本的益城町，警察在地震发生后检查倒塌的房屋。 REUTERS/Kyodo

路透东京4月17日 - 日本在周日加强了震后搜索幸存者的工作，当局严令大约25万人不得返回家中，因担心还有余震。

周六凌晨再次发生7.3级强烈地震，造成至少32人死亡，百余人受伤，大量房屋、道路和桥梁损坏。

这是位于九州岛的熊本县在24小时多一点的时间内遭受的第二次强烈地震袭击。第一次地震发生在周四晚间，造成九人死亡。

该地区三座核电站未受到影响，但原子力规制委员会表示将在周一召开特别会议，讨论当前情况。

熊本地区是重要的制造业中心，索尼(6758.T)、日产汽车(7201.T)和丰田汽车<7203.T >等公司都已宣布当地工厂停产，同时评估损失。索尼的工厂为苹果公司(AAPL.O)提供iPhone使用的影像感测器。

熊本机场受损，飞往该机场的商业航班都被取消，开往该地区的新干线列车也停止运营。高速公路大范围关闭，因受到滑坡和路面损坏的影响，向幸存者运送饮用水和食品的工作也受到阻碍。

救援者周日还在搜寻数以十计被困或遭活埋的可能存活者。

日本首相安倍晋三表示，他将把救援队伍的人数增加到25,000人，并已接受美国提供的空中运输帮助。

大雨让人更加担心会出现进一步的滑坡，数以千计民众在疏散中心过夜。震后发生了数百次的余震，人们担心还有进一步的地震。

政府表示，约42.2万户家庭断水，10万户断电。日本放送协会(NHK)称，整个受影响地区有约24万人接到疏散命令，因担心发生滑坡。

日本警察厅表示，已有32人被证实在周六的地震中罹难。政府称，受伤人员中约190人情况严重。

美国地质调查局(USGS)称，周六地震的震中位于熊本市附近，震源深度仅10公里。

在华盛顿出席20国集团(G20)会议的日本央行总裁黑田东彦称，现在评估经济影响还为时尚早，但央行在熊本的工作仍然照常。(完)