焦点：日本地震导致重要厂商关闭工厂 打击日经指数下挫逾3%

2016年4月17日日本熊本南阿苏村，救援人员在一处坍塌的房屋周边实施搜救。 REUTERS/Kyodo

路透东京4月18日 - 日本股市周一早盘下挫逾3%，此前南部一个制造中心发生数次高达7.3级的地震，导致至少42人死亡，并迫使数家重要厂商关闭当地工厂。

大约3万名救援人员在寻找幸存者，并向无法返回家中的人发放食品。从周四开始，九州岛发生数次地震。最严重的一次周六早晨发生在熊本市附近。

“仍有人员失踪。我们想继续努力进行救援和救人，人的生命是最重要的，”首相安倍晋三周一在国会表示，并称他计划尽早宣布相关地区为灾区。

该地区的三座核电站未受到影响，但原子力规制委员会表示将在周一召开特别会议讨论灾情。

熊本机场受损，飞往该机场的商业航班都被取消，开往该地区的新干线列车也停止运营。

食品供应短缺，因滑坡导致道路继续封闭。

自上周四以来九州发生500多次地震，有70多次都在日本震级四级以上，足以撼动建筑物。

熊本地区是重要的制造业基地。

丰田汽车(7203.T)表示，地震导致其供应链中断，日本国内的工厂将暂停生产。

电子行业巨头索尼(6758.T)表示，位于熊本的影像传感器工厂仍将停产。苹果公司(AAPL.O)是索尼影像传感器的大客户。另外，本田汽车表示，公司位于日本南部地区的车厂周五继续停产。

制造商类股大幅挫跌，索尼和丰田汽车跌幅居前，两公司股票跌幅达到6%。其他制造商方面，日产汽车(7201.T)和本田汽车(7267.T)跌逾5%。

已有33人被确认在周六的地震中遇难，另有九人在24小时之前的较小规模地震中丧生。日本政府表示，约有190人伤势严重，大概11万人被疏散。当地媒体报导，南阿苏村仍有10人下落不明。(完)