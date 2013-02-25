日本东部发生规模6.2的地震

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透东京2月25日 - 日本NHK报导,日本东部周一发生地震,震度初步估计为6.2,报导并称没有发布海啸警报.
东京地区也感受到震度,但未有立即的损伤报导传出.东京电力(9501.T)称,该公司位于福岛的第一核电站和其它核电站震后并未出现异常.(完)
(编译 李婷仪; 审校 艾茂林)
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路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透莫斯科4月7日 - 多家新闻机构周五引述克里姆林宫报道称，俄罗斯总统普京认为，美国对叙利亚空军基地进行导弹袭击违反了国际法，这严重损害了美俄关系。
路透华盛顿4月7日 - 美国国防部官员称，美国周四对叙利亚的打击是“一次性的”，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。