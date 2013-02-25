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时事要闻 | 2013年 2月 25日 星期一 15:51 BJT

日本东部发生规模6.2的地震

路透东京2月25日 - 日本NHK报导,日本东部周一发生地震,震度初步估计为6.2,报导并称没有发布海啸警报.

东京地区也感受到震度,但未有立即的损伤报导传出.东京电力(9501.T)称,该公司位于福岛的第一核电站和其它核电站震后并未出现异常.(完)

(编译 李婷仪; 审校 艾茂林)

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