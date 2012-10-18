日本两位内阁大臣参拜靖国神社

日本国土交通大臣羽田雄一郎(Yuichiro Hata)和邮政民营化大臣下地干郎(Mikio Shimoji)周四参拜靖国神社，此举或令日本与中国及韩国关系进一步恶化。羽田雄一郎称以“个人名义”参拜。据共同社报导，下地干郎称自己以国民新党干事长身份参拜。路透