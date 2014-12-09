调查：日本企业认为国内经济陷于停滞 希望安倍晋三关注成长

日本首相安倍晋三12月7日在东京为14日的众议院选举拉票。 REUTERS/Yuya Shino

路透东京12月9日 - 一份路透调查显示，日本企业希望首相安倍晋三能够采取下调所得税等更多措施，以促进经济成长；多数企业认为日本经济在4月调高消费税后陷于停滞或衰退。

调查结果表明，安倍晋三近期决定将消费税第二次上调时间推迟18个月，受到了强烈支持。日本将于本周日举行大选，安倍晋三为其通货再膨胀政策寻求新的民意支撑。

如果安倍再度在大选中获胜，约一半的企业希望其能够优先处理企业税率下调以及其他经济成长策略，如结构性改革。目前日本企业税率在35%左右，为全球最高水平之一。民调预测，安倍在周日将会压倒性胜选。

另有23%的受访企业表示，希望看到降低所得税等提振消费者支出的措施出台。此外仅有19%的企业称政府应把财政改革作为首要任务。

"政府必须让经济回归成长轨道，否则推迟消费税上调的决定就变得毫无意义。"一家运输业企业的高层主管写道。

11月25-12月3日进行的路透企业调查，还提供了企业对经济状况的最新观点。之前日本国内生产总值(GDP)数据显示，该国经济7-9月当季连续第二个季度萎缩。

约55%的受访企业认为经济处于停滞状态，14%的企业称经济陷入衰退。其余的企业赞同日本政府及央行的观点，即经济正在改善，其中23%的企业认为经济正在回升，8%的企业则认为经济情况良好。

调查是路透委托Nikkei Research所进行，访问了486家企业，约250家回答有关经济和政治重点的问题。企业经理人系不具名回覆。

企业调查相关图表：link.reuters.com/waz53w

**日央行放宽政策影响有限**

消费税延至2017年4月才由8%调高到10%的决定，获得72%日本企业的支持。多数调查完成的时间是在上周日本遭穆迪降评之前。穆迪将日本主权债信评级下调一个级距至A1，原因在于该国实现财政减赤目标的不确定性升高。

然而，称许央行10月31日意外扩大资产购买计划决议的人就少得多。

63%企业说这个决议对生意不会有影响，25%表示有正面影响，其余12%称会有不良影响。

称有正面影响的受访者中，汽车、电子和其他出口业经理人称，日圆走软将使出口更有竞争力，并抬高海外汇回的获利。

和普遍认为如此宽松货币将提高资产价格但不会帮助整体经济看法相反的是，一些房地产企业说，此举将有助降低借款成本；同时一些企业，尤其是机械业者，认为可提高资本支出。

但零售商、运输和纸业却痛惜日圆进一步下滑，称原材料和燃料价格升得太多。

日本企业也大力批评安倍晋三提前两年选举的决定。逾四分之三受访者不赞成，许多人称没有必要且浪费钱，日本伤不起。(完)

(编译 洪曦/张若琪 审校 戴素萍/杜明霞)

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