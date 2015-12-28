日本多数大型企业明年不打算加薪 对安倍的涨薪号召反应冷淡

宝马高管称计划在采购方面扩大与戴姆勒合作--报道
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW)新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒的合作。
路透东京12月28日 - 一项路透调查显示，日本大型企业明年计划将富余现金用于资本投资和并购上，而非用于加薪，这表明很少有企业打算响应日本首相安倍晋三的加薪呼吁。
安倍一直在向日本企业施压，要求他们在安排资本支出之余还要提高薪资，希望借此结束持续数10年的通缩及增长停滞局面。
但受访的36家日本大型企业中，仅有七家表示，2016年将把钱用于提高全职雇员薪资。没有一家企业称会给兼职员工加薪。此次调查是在截至12月21日的当周前后进行的。
有21家公司表示将在明年增加资本支出，其中包括日本电信电话(NTT)(9432.T)、味之素(2802.T)、旭化成株式会社(3407.T)。
任天堂(7974.T)、Panasonic(6752.T)表示将增加资本支出并加大并购投资。近期Panasonic就曾宣布收购美国冰柜制造商Hussmann。
这项于12月21日当周进行的调查还显示，中国等新兴经济体的放缓仍是日本公司最为担忧的事情。
受访者预测，美元兑日圆汇价将介于116.9-127.4。周一则报在120.40左右。
受访者还预测，日经指数.N225将介于18,500-22,100之间，周一收报18,873。(完)
(编译 汪红英/王洋; 审校 白云/高琦)
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW)新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒的合作。
路透达沃斯1月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都对路透表示，全球石油库存至少必须再减少2.7亿桶，达到五年平均水准后，OPEC方能宣告油市恢复平衡。
路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。