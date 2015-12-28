日本多数大型企业明年不打算加薪 对安倍的涨薪号召反应冷淡

路透东京12月28日 - 一项路透调查显示，日本大型企业明年计划将富余现金用于资本投资和并购上，而非用于加薪，这表明很少有企业打算响应日本首相安倍晋三的加薪呼吁。

安倍一直在向日本企业施压，要求他们在安排资本支出之余还要提高薪资，希望借此结束持续数10年的通缩及增长停滞局面。

但受访的36家日本大型企业中，仅有七家表示，2016年将把钱用于提高全职雇员薪资。没有一家企业称会给兼职员工加薪。此次调查是在截至12月21日的当周前后进行的。

有21家公司表示将在明年增加资本支出，其中包括日本电信电话(NTT)(9432.T)、味之素(2802.T)、旭化成株式会社(3407.T)。

任天堂(7974.T)、Panasonic(6752.T)表示将增加资本支出并加大并购投资。近期Panasonic就曾宣布收购美国冰柜制造商Hussmann。

这项于12月21日当周进行的调查还显示，中国等新兴经济体的放缓仍是日本公司最为担忧的事情。

受访者预测，美元兑日圆汇价将介于116.9-127.4。周一则报在120.40左右。

受访者还预测，日经指数.N225将介于18,500-22,100之间，周一收报18,873。(完)