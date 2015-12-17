日本出口下滑速度为三年最快 凸显海外需求风险

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透东京12月17日 - 日本11月出口以近三年来最快速度下滑，因对亚洲出口下降，这表明海外需求疲软可能抑制经济增长，情况令人担忧。
日本国内生产总值(GDP)可能暂时避免衰退，因内需表现好于预期，但出口下滑凸显中国经济放缓和新兴市场动荡对前景构成风险。
财务省周四公布数据显示，11月出口较上年同期下滑3.3%，降幅高于路透调查预估中值的1.5%，为2012年12月同比下滑5.8%以来的最大降幅。
日本央行周五料维持货币政策不变，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)在近十年来首次升息。日本央行努力推动通胀率提高至2%的目标，这种情况下，对海外需求的担忧可能让日本央行明年的任务更加复杂。
“中国相关不确定性仍然很高，”三菱UFJ摩根士丹利证券资深固定收益分析师Shuji Tonouchi称。
“出口风险偏向下档。对于美联储货币政策将如何影响新兴市场，仍有很多问题。”
日本11月对中国出口较上年同期下降8.1%，创2月来最大降幅，因塑料和电子零部件出口减少。
11月对亚洲出口较上年同期下降8.7%，创2012年7月来最大降幅。对亚洲出口约占日本整体出口的一半。
11月对美国出口较上年同期增加2.0%，但升幅低于10月的6.3%。
11月进口较上年同期下降10.2%，预估中值为下降8.3%。11月贸易收支转为逆差3,797亿日圆(31.0亿美元)，预估中值为逆差4,462亿日圆。
一些分析师猜测，日本央行可能最早在下个月放宽政策，因油价下滑迫使该央行下调通胀预估。
出口疲弱是另一项担忧，因为这意味着企业获利可能缓慢，进而可能拖累工人薪资以及资本支出。
还存在这样一种担心，即美联储升息将导致资金流出新兴市场，这可能进一步削弱海外需求。(完)
(编译 王丽鑫/杜明霞；审校 李爽/王兴亚)
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