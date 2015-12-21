日本政府12月维持经济评估不变 仍对出口持悲观看法

路透东京12月21日 - 日本政府12月维持经济评估不变，此前经修正后的数据显示，日本第三季经济因资本支出增加而躲过技术性衰退。

日本政府还维持对消费支出及企业获利的评估，认为消费支出持稳，而在内需增强的环境下，企业获利正在改善。

“经济处于逐步复苏趋势，但有一些疲弱环节，”日本内阁府在周一公布的月度经济报告中称。

日本政府维持对出口的悲观评估，称在中国经济放缓及围绕新兴市场的担忧影响下，出口活动疲弱。

日本政府称，工业生产近期走弱。这与上个月的表述一致。

上周，首相安倍晋三领导的内阁批准了270亿美元的刺激计划，用于增加对退休人员和农业部门的现金发放，从而提振消费支出。

本月稍早的修正数据显示，7-9月日本经济环比年率上修至成长1.0%，使得该国避免了技术性衰退。当季的初值为萎缩0.8%。

该数据的上修是因为资本支出的增加，但一些分析师担心，如果中国经济继续放缓，明年企业投资可能受到抑制。

此外，还有人担心，如果企业对加薪更加审慎，明年消费者支出可能会失去一些动能。(完)