安倍晋三连任后料将保留内阁关键人员--日经新闻

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透东京9月9日 - 日本经济新闻周三引述政府高级官员的言论报导称，日本首相安倍晋三在下个月重组内阁时，料将对那些涉及经济重振工作的重要成员职位维持不变。
安倍周二罕见赢得自民党内部竞选，连任党魁，并因此继续担任首相。他承诺将聚焦于提振日本经济。
报导称，安倍计划本月出访美国，参加联合国大会。预计在10月2日返回日本以前，他都不会对内阁成员和自民党高级职务做出任何调整。
财务大臣麻生太郎、经济财政大臣甘利明和内阁官房长官菅义伟预计将保留原有职务。如果跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)能够在本月底以前达成，那么甘利明还可能再担任另一个重要职务。
其它媒体报导，安倍的潜在竞争对手，主管经济促进工作的大臣石破茂料也将留任。（完）
(编译 高琦 审校 白云)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。