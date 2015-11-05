日本首相安倍要求制定实现600万亿日圆GDP的行动计划

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透东京11月4日 - 日本首相安倍晋三周三指示政府在月底前制定出行动计划，助其实现未来五年日本经济规模扩张五分之一至600万亿日圆(4.95万亿美元)的目标。
安倍希望这些举措能够鼓励日本企业增加资本支出并提高薪资，藉此创造一个由民间部门引领的增长周期。
“我希望经济财政大臣甘利明制定出让GDP达到600万亿目标的紧急措施。”
一些经济学家称，鉴于日本名义国内生产总值(GDP)规模上个财年末仅有491万亿日圆，安倍的GDP目标不切实际。(完)
(翻译 张荻； 审校 张涛)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。