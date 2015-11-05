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国际财经 | 2015年 11月 5日 星期四 08:29 BJT

日本首相安倍要求制定实现600万亿日圆GDP的行动计划

路透东京11月4日 - 日本首相安倍晋三周三指示政府在月底前制定出行动计划，助其实现未来五年日本经济规模扩张五分之一至600万亿日圆(4.95万亿美元)的目标。

安倍希望这些举措能够鼓励日本企业增加资本支出并提高薪资，藉此创造一个由民间部门引领的增长周期。

“我希望经济财政大臣甘利明制定出让GDP达到600万亿目标的紧急措施。”

一些经济学家称，鉴于日本名义国内生产总值(GDP)规模上个财年末仅有491万亿日圆，安倍的GDP目标不切实际。(完)

(翻译 张荻； 审校 张涛)

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