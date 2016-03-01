日本首相安倍晋三将成立新顾问小组 讨论追加预算问题--消息

路透东京3月1日 - 消息人士周二对路透表示，日本首相安倍晋三将组建新的顾问班子，讨论是否有必要为4月开始的新财年制定追加预算，以刺激摇摇欲坠的经济。

在国会通过年度预算之前，就讨论追加预算，这一点很不寻常。新财年预算料将于周二稍晚在众议院获得通过，随后将送交参议院讨论。

消息人士称，安倍晋三首相将在周二宣布这项计划。

消息人士称，安倍希望此举将鼓励其他国家加大财政支出，改变紧缩政策。如果日本推出额外的支出措施，则可能会在20国集团(G20)财经领导人会议后做出示范。上周末举行的这次会议呼吁成员国增加财政支出，以支持陷入困境的全球经济。

安倍将在3月中召集一次专家会议，分析全球经济，并讨论是否有必要追加预算。消息人士说，在5月底日本举办七国集团(G7)峰会前，该专家组将大约举行五次会议。(完)