日本首相安倍晋三将成立新顾问小组 讨论追加预算问题--消息

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透东京3月1日 - 消息人士周二对路透表示，日本首相安倍晋三将组建新的顾问班子，讨论是否有必要为4月开始的新财年制定追加预算，以刺激摇摇欲坠的经济。
在国会通过年度预算之前，就讨论追加预算，这一点很不寻常。新财年预算料将于周二稍晚在众议院获得通过，随后将送交参议院讨论。
消息人士称，安倍晋三首相将在周二宣布这项计划。
消息人士称，安倍希望此举将鼓励其他国家加大财政支出，改变紧缩政策。如果日本推出额外的支出措施，则可能会在20国集团(G20)财经领导人会议后做出示范。上周末举行的这次会议呼吁成员国增加财政支出，以支持陷入困境的全球经济。
安倍将在3月中召集一次专家会议，分析全球经济，并讨论是否有必要追加预算。消息人士说，在5月底日本举办七国集团(G7)峰会前，该专家组将大约举行五次会议。(完)
(编译 郑茵/汪红英；审校 许娜/王颖)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。