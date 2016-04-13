焦点：若经济风险成为现实 自然会立即放松政策--日央行委员原田泰

路透东京/下关4月13日 - 日本央行审议委员原田泰表示，如果存在巨大的经济风险，自然会立刻放松政策，他亦没有排除将负利率进一步调低的可能。

他表示，这样的风险是否已经成为现实，目前还不好说，但日本央行在必要时会采用政策组合拳。

“如果(经济面临的)重大风险成为现实，自然会立刻放松政策，”原田泰在日本南部下关市会晤完商界领袖后表示。

他表示，很难判断近期日圆升值是否与经济基本面一致，但日圆上涨确实弱化了日本物价的上行压力。

目前对于日本央行可能最快本月放松政策，以应对日圆近期上扬的猜测挥之不去。原田泰称，在实现央行2%物价目标方面会存在延迟。

他随后又向记者补充称，他并不是说日本在2017上半财年之前实现物价目标会有延迟。

日本央行下次政策会议将于4月28日结束。熟悉该央行想法的知情人士表示，政策制定者或将在这次会议上讨论进一步放松货币政策的可能性。

知情人士称，在金融机构仍在努力适应1月的负利率政策之际，如果央行真的采取行动，那么扩大资产购买规模比降息的可能性更大。

目前日本央行对金融机构存放在央行的部分资金实施0.1%的负利率。

日本央行2013年4月推出所谓“质化量化宽松”的大规模资产购买计划，目的是刺激通胀预期，从而鼓励家庭和企业支出。

但这并未成为现实，央行不得不在1月祭出负利率，以促使通胀达成2%的目标。

1月时，日本央行第四度推迟通胀达标的时间表，分析师表示，还有可能再度延后。

原田泰表示，日本家庭支出调查从需求面衡量消费者支出情况，其降幅大于从供应面评估支出的政府估计，且波动也更剧烈。

他指出，供应面的数据显示，消费下降的速度较温和，那对经济情势的描述可能更为准确。(完)