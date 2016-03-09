日本内阁官房参赞本田悦朗敦促政府推迟上调消费税甚至降税

路透东京3月9日 - 日本内阁官房参赞本田悦朗周三称，鉴于消费税对民间消费可能造成的伤害，日本首相安倍晋三应该无限期推迟消费税上调计划，甚至是降税。

本田悦朗在采访中对路透称，需要编制最多7万亿日圆(600亿美元)的追加预算，以刺激消费。本田悦朗是内阁的特别顾问，而且是安倍晋三经济政策的主要设计者。

他是日本政策圈主要官员中首个建议下调消费税的。

“首相似乎知道我担心上调消费税给(消费)带来的风险，”本田悦朗称，但他没有预估首相将作出何种决定。

日本首相安倍晋三周三称，是否继续如期推进明年4月开始的消费税上调举措，将是一项“政治决定”，在海外不利因素对本国经济构成冲击之际，这样的说法暗示推迟上调的机率可能加大。(完)