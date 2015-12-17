日本政府将制定270亿美元追加预算 以振兴经济--消息人士

路透东京12月17日 - 日本政府的消息人士向路透表示，为了刺激疲软的经济，日本内阁周五料将批准一项规模为270亿美元的追加预算，为截至3月的当前财年的刺激措施支出提供资金。

追加预算的总规模为3.3213万亿(兆)日圆(271.4亿美元)，包括用于向退休人员提供现金津贴，以及向可能因跨太平洋伙伴关系协定(TPP)而受到打击的农民提供帮助的刺激举措上的支出。上述消息人士要求匿名，因该计划尚未最终敲定。

消息人士还称，为了表明政府在努力修复日本糟糕的公共财政，日本政府不会通过发行新债来为这一刺激措施提供资金，而是动用上一财年剩余的现金储备以及高于预期的税收收入。

他们表示，有了这些融资来源，日本政府可将原本的36.9万亿日圆发债计划下调4,447亿日圆。

日本政府将本财年税收预估规模上调1.899万亿日圆至56.4万亿日圆，创24年最高，反映出获利上升带来的企业所得税缴纳额度的增长。

但非税项收入由初始预估值4.95万亿日圆下调3,466亿日圆，因预期补充外汇储备的计划会使日本央行向政府支付的资金减少。

此项追加预算将同明年4月起新财年的预算案一道，在明年初递交日本国会审批。(完)