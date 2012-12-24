安倍加大向日央行施压 要求设定2%的通胀目标

安倍晋三再向央行施压，要求设定2%的通胀目标，称若不满足其要求，将设法修改有关确保央行独立性的法律。安倍还提到，在现任央行总裁白川方明明年4月任期结束后，他要选择的继任者必须与他观点一致，同样认为有必要采取更大胆的货币宽松举措。路透