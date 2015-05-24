焦点：日本央行和政府对国内经济前景的看法太过乐观--IMF

路透东京5月22日 - 国际货币基金组织(IMF)警告，日本央行即便采取更多货币放松政策，实现通胀目标需要的时间可能也比其预期要长，并称需要进行“更大胆”的结构性改革，来摆脱根深蒂固的通缩心态。

在周五公布的与日本决策者进行“第四条款”磋商后的声明中，IMF敦促日本首相安倍晋三加快财政改革，修补国家财政时不要依赖“过度乐观”的估计。

IMF称，日圆实质有效汇率2014年下半年有所走软后，已普遍企稳。

“若不采取更大胆的结构性改革，以及可靠的财政整顿措施，国内需求可能继续迟滞，进一步放松货币政策可能导致过度依赖日圆贬值，”IMF称。

自从2013年4月采取“量化质化宽松”(QQE)，以及去年10月扩大宽松政策后，日本央行一直按兵不动，认为经济复苏力道将足以推动通胀率升至2%的目标。

但油价下滑以及消费疲软令通胀趋于停滞，令外界预期今年稍晚将有进一步的政策放松。

IMF称，尽管经济中闲置状况不多，但能源成本下降以及“根深蒂固”的通缩心态令通胀受抑。

IMF称，通胀预期近几个月一直基本持平于1%左右，说明日本央行希望的“状态变化”尚未成为现实。

“货币传导乏力，所以即便进一步放松，通胀率稳定达到2%水平所需时间可能也要长于日本央行的预期，”IMF称。

这些言论与日本央行的观点相反。日本央行认为，大量注资将会推升通胀预期，并鼓励家庭提高支出。

**改革“不充分”**

日本央行上个月将达到通胀目标的时间推后，现预计通胀将在明年9月前后达到2%。分析师认为这个预测仍然太乐观。

IMF称，由于提振通胀的进展拖延，日本央行必须准备采取增加购买资产、把目光投向期限更长的资产等措施，来进一步放松政策。

IMF警告称，日本最大的风险来自于内需疲软，以及财政政策和增长策略“不完善”。

IMF还称，政府财政计划对经济的假设“太过乐观”，有可能损及市场对日本修补财政决心的信心。

“具体而可靠的中期计划将消除财政计划方面的不确定性...并帮助应对下行风险,”IMF称。(完)

(编译 王丽鑫；审校 许娜)

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