日本政府两个月来首次上调经济评估

日本政府5月上调对经济的评估，为两个月来首次，表明随着出口和制造业产出上升，该国经济增长在加速。据日本政府周一公布的月度经济报告，该国经济在逐步复苏。日本首相安倍晋三推行刺激性支出政策，并结合大规模货币宽松举措以刺激经济。路透