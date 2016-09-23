日本政府也应有所为 决不能单纯依赖央行重振经济--财相麻生

路透东京9月23日 - 日本财务大臣麻生太郎周五称，日本政府决不能单纯依赖日本央行去提振经济成长并战胜通缩。此前日本央行决定大幅调整货币政策框架。

日本央行周三大幅调整货币政策框架，改为以公债收益率为目标，此前使用了三年多但没能提振经济的大规模印钞措施退居其次。

“根据政府及日本央行的一份联合声明，我认为，这(日本央行的新框架)被视为尽快达成2%通胀目标的一个必要步骤，”麻生太郎在内阁会议之后告诉记者。

麻生太郎称，政府必须推行结构性改革并实施刺激经济的计划。他并称，日本央行的新框架不会对公债市场产生立即影响。

“政府和日本央行共同肩负着终结通货紧缩经济停滞、推动经济实现可持续增长的政策任务。我们不打算只要求日本央行来解决。”

麻生太郎称，政府的目标是在国会于9月26日召开特别会议时，能快速制定追加预算，以便为28万亿日圆(2,770亿美元)的经济刺激计划提供部分资金。

至于结构性政策方面，麻生太郎称，政府将对劳动力市场改革等问题迎难而上。

日本经济财政大臣石原伸晃重申，首相安倍晋三决心动用包括货币、财政和结构性政策在内的所有政策工具，来推动日本经济高速增长。

“安倍曾表示，我们需要动用财政政策和货币政策方面的所有可用工具，我们需要加大努力，”石原伸晃在另外的一场新闻发布会上。

“我们已经制定了刺激计划，我们必须确保这能刺激内需。”(完)