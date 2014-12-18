日本政府将提供250亿美元刺激资金 扶持地区经济--媒体

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透东京12月18日 - 朝日新闻周四报导称，日本将在一项刺激计划中支出逾3万亿(兆)日圆(250亿美元)，旨在振兴地区经济。4月上调消费税后，家庭支出大幅减少，对地区经济造成冲击。
首相安倍晋三曾在11月指示内阁大臣，制定措施来支持经济。日本经济在第三季陷入衰退。
报导称，该刺激计划将于12月27日定案，主要是向地方政府提供资金，将作为家庭购买燃料等其他商品的补贴费用。
报导并称，政府将以额外的税收及去年预算没用完的资金，支应该刺激计划，而不是用发行新债的方式融资。
该计划主要在帮助地方经济，部分反映出安倍希望在明年4月的地方选举中拿下更多选票的意图。(完)
(编译 王兴亚/戴素萍 审校 龚芳)
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