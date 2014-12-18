日本政府将提供250亿美元刺激资金 扶持地区经济--媒体

路透东京12月18日 - 朝日新闻周四报导称，日本将在一项刺激计划中支出逾3万亿(兆)日圆(250亿美元)，旨在振兴地区经济。4月上调消费税后，家庭支出大幅减少，对地区经济造成冲击。

首相安倍晋三曾在11月指示内阁大臣，制定措施来支持经济。日本经济在第三季陷入衰退。

报导称，该刺激计划将于12月27日定案，主要是向地方政府提供资金，将作为家庭购买燃料等其他商品的补贴费用。

报导并称，政府将以额外的税收及去年预算没用完的资金，支应该刺激计划，而不是用发行新债的方式融资。

该计划主要在帮助地方经济，部分反映出安倍希望在明年4月的地方选举中拿下更多选票的意图。(完)

(编译 王兴亚/戴素萍 审校 龚芳)

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