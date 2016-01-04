日本经济不再处于通缩 走上复苏道路--安倍晋三

路透东京1月4日 - 日本首相安倍晋三周一表示，日本经济不再处于通缩之中，他还称政府与央行将齐心合力，彻底击退通缩。

“这三年我们把经济放在最优先位置。我们仍未实现目标，但已经创造出不再被视为通缩的局面，”安倍在记者会上说。

稍后被问及这种说法是否会被视为对通缩的草率判断时，安倍说日本仍未完全战胜通缩。

安倍并表示，希望在2016年安排举行中日韩峰会。(完)