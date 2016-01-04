日本经济不再处于通缩 走上复苏道路--安倍晋三

全球银行业已开始将迁移计划付诸实施 以应对英国硬退欧
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
路透东京1月4日 - 日本首相安倍晋三周一表示，日本经济不再处于通缩之中，他还称政府与央行将齐心合力，彻底击退通缩。
“这三年我们把经济放在最优先位置。我们仍未实现目标，但已经创造出不再被视为通缩的局面，”安倍在记者会上说。
稍后被问及这种说法是否会被视为对通缩的草率判断时，安倍说日本仍未完全战胜通缩。
安倍并表示，希望在2016年安排举行中日韩峰会。(完)
(编译 杜明霞；审校 张涛)
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。