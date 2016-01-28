日本首相安倍晋三称希望新经济财政大臣继续推进结构性改革

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透东京1月28日 - 日本首相安倍晋三周四称，他希望新任经济财政大臣石原伸晃能够继续推进政府的结构性改革努力。
“安倍经济学正处于关键阶段。我希望他能够竭尽所能将日本拉出通缩，将经济扶上增长正轨，”安倍晋三告诉记者。
安倍晋三称，他已任命前自民党干事长石原伸晃担任经济财政大臣，接替刚刚辞职的甘利明。(完)
(编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。