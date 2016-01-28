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国际财经 | 2016年 1月 28日 星期四 18:34 BJT

日本首相安倍晋三称希望新经济财政大臣继续推进结构性改革

路透东京1月28日 - 日本首相安倍晋三周四称，他希望新任经济财政大臣石原伸晃能够继续推进政府的结构性改革努力。

“安倍经济学正处于关键阶段。我希望他能够竭尽所能将日本拉出通缩，将经济扶上增长正轨，”安倍晋三告诉记者。

安倍晋三称，他已任命前自民党干事长石原伸晃担任经济财政大臣，接替刚刚辞职的甘利明。(完)

(编译 刘秀红；审校 蔡美珍)

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