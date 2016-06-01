日本5月制造业萎缩速度创逾三年最快 经济再显疲态--PMI

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透东京6月1日 - 周三公布的一项民间调查显示，日本5月制造业活动萎缩速度创三年多以来最快，新订单大幅下降。数据凸显日本经济再度显现疲态，并加剧政府和央行的压力。
日本5月Markit/日经制造业采购经理人指数(PMI)终值经季节调整后为47.7，虽然略高于初值47.6，但低于4月终值48.2。
这是该指数连续第三个月低于荣枯线50，并显示制造业活动萎缩速度为2013年1月来最快。
Markit声明稿称，4月熊本地区地震的后续影响可能仍令部分制造商承压，但Markit指出海外需求也大幅萎缩。
5月新订单指数终值虽从初值44.1上修至44.7，但仍创2012年12月以来最大降幅。4月新订单指数为45.0。
出口订单下滑速度也快于4月。一些受访者提到日圆上涨的影响以及国际竞争更激烈。(完)
(编译 李爽/李婷仪 审校 王兴亚/王颖)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
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