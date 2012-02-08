瑞萨电子、PANASONIC和富士通洽谈合并系统芯片业务--消息

路透东京2月8日电---四位知情人士周三告诉路透,瑞萨电子(6723.T)、富士通(6702.T)和Panasonic Corp(6752.T)正在洽谈合并旗下芯片业务.

知情人士称,三家公司正考虑拆分各自的系统芯片设计和开发部门,连同生产转给总部位於美国加州的Globalfoundries,後者计划在日本成立一家公司.

消息人士称,政府支持的投资基金Innovation Network有可能参与该计划.

日本经济新闻亦报导称,尔必达6665.T管理层将在本周与Globalfoundries会晤,讨论出售尔必达旗下广岛工厂的可能性.

尔必达在声明中称,有关出售广岛工厂的报导失实,但并没有具体指出报导中哪些内容是错误的.(完)

--编译/审校 王兴亚/郑茵/侯向明

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。