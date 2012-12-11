媒体调查显示日本自民党及其盟友有望赢得选举

日本媒体周二公布的调查显示，自民党及其盟友将在周日选举中胜出，赢得下议院480个席位中的300个以上席位，而执政党民主党可能仅赢得不到80个席位。自民党党首安倍晋三承诺将敦促央行大力放宽货币政策，并提高公共项目支出，还主张在中日领土争端中采取强硬立场。路透