安倍晋三执政联盟赢得日本众议院三分之二席位--出口民调

法国选民怀疑两位候选人都无力解决失业和安全两大议题--民调
路透巴黎4月30日 - 周日公布的民调发现，在距离法国总统大选决胜轮投票只有一周之际，很多选民怀疑这两位候选人都不能解决长期性失业和安全问题。
路透东京12月14日 - 媒体出口民调显示，日本首相安倍晋三在周日的选举中赢得了巨大胜利。安倍将此次选举视为对其经济刺激政策的公投。
出口民调显示，执政联盟将赢得众议院475席中的三分之二席位，但安倍所属的自民党未能取得这样的“绝对多数”优势。
现年60岁的安倍提前两年进行选举，希望其推行的“安倍经济学”策略，即超宽松货币政策、财政刺激和结构性改革能获得新的民意支持。此前安倍决定推迟原定于明年实施的消费税上调，因担心此举将破坏本就摇摇欲坠的经济复苏。
安倍此次胜利似乎可以归功于极低的投票率。分析师称，安倍可能利用此次大胜推进痛苦的经济改革，但也可能把更多精力放在保守派的议事日程上面，其中包括修改和平宪法，以放松对军队的限制。(完)
(编译 徐文焰；审校 白云)
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