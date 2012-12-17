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路透中文国际短讯 | 2012年 12月 17日 星期一 10:09 BJT

安倍晋三重夺相位 将面对经济及日中关系问题

日本自民党周日在大选中获胜，鹰派人士安倍晋三将再次出任日本首相。预计安倍周一将与公明党党首山口那津男举行会谈。新政府料将在与中国的领土争端中持强硬立场，并实行超宽松货币政策及大规模财政支出举措来提振经济成长。路透

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