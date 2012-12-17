本周焦点：日本选举结果与美国预算谈判将左右市场走势

* 日本选举后,日本央行会议登场

* 美国预算谈判进展迟缓

* 市场已强劲态势结束这一年

记者 Mike Peacock 编译 王冠中/侯向明

路透伦敦12月16日 - 日本政府改朝换代,在加上美国预算协商进展迟缓,将是年底前的主要焦点,就算经济表现差强人意,金融市场仍将以强劲态势结束2012年.

在这动荡的12个月中,各种灾难预言纷至沓来,而在接近年底之际,美国联邦储备委员会(美联储,FED)送给市场一份大礼,公布了新的美国经济刺激措施,而中国看来也再次呈现上升态势,欧洲央行则是改变了欧元区债务危机的形势.

欧洲央行承诺大规模买进公债,以协助欧元区,此举稍稍舒缓了西班牙和意大利的压力,尽管政治动荡情况犹存,而希腊则取得了新的援助,得以延续其财政运作.

这些情况已大致底定,因此多数投资人将目光转向了2013年.

"我们选择押注美国房市复苏且全球整体成长加速,同时也维持对高收益债的部分曝险,我们预期2013年初可能仍会有一段低迷,"高盛分析师在给客户的报告中称.

"除此之外,我们建议为欧元区风险溢价略为压缩以及欧洲央行直接货币交易上路预做准备,"高盛分析师写道.

欧洲央行的直接货币交易计划只能买进欧元区政府公债,而欧洲央行也已承诺买债规模将无上限.

欧洲情势、美国财政僵局以及中国的表现,将在明年初主导市场.

至于未来一周,日本保守派自民党重新掌权将是投资人的主要焦点所在.

**政治僵局**

尤其是因为,出口民调显示,自民党和其联盟伙伴取得了众议院超过三分之二的多数席次,将得以推翻参议院的决议,并打破2007年以来的政治僵局.

自民党政府将承诺积极的超宽松货币政策,以及大规模财政支出,来终结长久以来的通缩景况,并打压强势日圆.日本央行将在周四举行会议,市场普遍预期日央行将再次宽松政策.

"日本央行可能会在12月放宽政策,明年1月或再度放宽,因受到政治方面的压力,"信金中央金库分析师角田匠说.

美国"财政悬崖"问题整个就是一个缓慢推进的传奇故事,未来一周不太可能得以解决.

分析师称,若无法达成协议,则可能推动美国经济回到衰退.双方主要争议点在即将到期的税收减免,总统奥巴马希望对富人以外的人群延长这一减税计划,但共和党人希望对所有人延长.

一名消息人士周六晚称,奥巴马不打算接受众议院共和党领导人的新提议去提高高收入者的税收,以换取社会福利方面支出的削减.

多数分析师预计会达成某种形式的协议,尤其是因为民调显示奥巴马获得公众的强烈支持.

"我们预计这会在未来两个月内得到解决.我们认为最有可能的结果将是达成一份'缓兵之计'的协议,避免短期内大规模的减支增税,尽管其不会拿出一个全面的削减赤字的计划,"巴克莱资本研究主管Larry Kantor说.

**重点事件**

欧洲央行总裁德拉吉周一在欧洲议会出席听证,美国将公布11月房屋开工数据,而在欧洲方面,重点是德国的Ifo信心指数.

意大利总理蒙堤将在周五举行年度记者会.蒙堤已努力稳定意大利景况,并且正在考虑是否参与2月的选举,而投资人可能会乐见蒙堤参选.

此外,还有多个央行会议值得投资人关注,包括瑞典、挪威、土耳其、匈牙利和捷克.

瑞典和挪威今年是欧元区危机的避风港,尤其是在挪威,该国央行必须非常小心行事,在强劲经济表现以及高利率进一步推高其货币的担忧中取得平衡.

市场已反映了瑞典央行降息25个基点的预期.挪威央行则料按兵不动,且预期挪威央行将在3月至8月间升息.挪威是欧洲成长速度最快的国家之一,该国目前指标利率为1.5%.

重要新兴市场土耳其料将调降主要政策利率,为一年多来首见,因其迄今具韧性的经济,在第三季的放缓速度快于预期.

路透调查预估显示,匈牙利料跟近其脚步,将利率调降至两年低点5.75%.而捷克利率已在近零水准,料将透过干预来打压其汇率.(完)

(译文审校 戴素萍/张荻)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。