调查：多数日本企业料想明年不会在中国扩张

路透东京12月8日 - 一项路透调查显示，日本企业对近期的中国增长前景十分悲观，79%的企业料想明年不会在中国扩张业务。

调查显示，围绕日本最大贸易伙伴--中国的担忧日益加剧，因其可能录得25年以来最慢增速，并将波及到依赖于出口、且正在寻求摆脱衰退的日本经济。

“2016年中国经济增长动力可能会严重减弱，因为经济突然出现异常，尤其是大陆地区，”一家批发企业的经理在月度路透企业调查中称。

“中国的状况比媒体报导差得多，”某服务企业的经理称。

这项调查也显示，尽管对国内前景的看法不一，日本企业对于在美国与亚洲新兴经济体扩张业务感到乐观。这项调查是由Nikkei Research在11月20日-12月2日为路透所进行。

此外，调查也显示，日本企业料将不愿响应首相安倍晋三要求企业积极动用资金加薪与提升资本支出的呼吁；74%受访者表示，其薪资与投资计划将与过去几年一致。

这项对514家中大型企业所做调查，多数提问收到230-250份回应。各企业经理匿名回应调查。

**过度悲观？**

此次调查也巩固了上月调查对中国的看法，调查结果显示四分之三日本企业认为中国放缓的情况将持续超过一年。上月调查中，44%的制造企业表示，因中国经济放缓，他们未能达到业务目标。

不过瑞穗总合研究所资深分析师Hidenobu Tokuda认为，日本企业对中国短期展望过度悲观。

“随着时间推移，信心将有所修正，”Tokuda说，“中国需要展示出其有能力向着提高制造业生产率和消费导向型经济转变，以赢得信心。”

更多日企对欧洲前景持悲观看法。欧洲正面临着二战以来最大的难民危机，而且受到“伊斯兰国”袭击威胁。83%的受访日本企业称，预计明年不会扩大欧洲业务。

但63%的受访企业表示，预计将在美国扩大业务，65%的受访企业称料在发展中亚洲经济体扩展业务。美国料将是2016年全球经济增长的主要引擎。

“亚洲对农业机械的需求仍很高，我们预计需求将增强，”一家机械制造企业经理写道。

57%的受访企业称预计不会扩大日本国内的业务，不过非制造商看法更为乐观，其中近半数表示预计扩展国内业务。

国际货币基金组织(IMF)预计，2016年中国经济增长6.3%，美国增长2.8%，欧元区和日本分别将成长1.6%和1%。

日本企业2016年业务扩张计划图表：reut.rs/1RoGRmE

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