任天堂意外亏损 因新款主机Wii U销售乏力（更新版）

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路透东京1月30日 - 日本游戏主机及软件制造商任天堂7974.OS周三调降财测,同时预估连续第二年录得年度亏损,因新世代游戏主机Wii U销售失去动能.

该公司预估截至3月止的年度亏损为200亿日圆(2.2亿美元),先前则是预期会录得获利;19位分析师的预估则为获利121亿日圆.

"这是个有点负面的意外,"Bayview Asset Management投资经理Yasuo Sakuma表示.

任天堂一直期望Wii U能够振衰起蔽,抵御来自苹果(AAPL.O)等手机和平板电脑制造商的激烈竞争,但如今任天堂将3月止年度的Wii U主机销售目标从原本预估的550万台调降至400万台.

该公司同时调降3DS的销售预估至1,500万台,先前预估为1,750万台,而DS的销售预估则是从10月时的250万台降至230万台.

任天堂社长岩田聪表示,Wii U的软件开发未能按照计画推进,但他称公司将致力于在始于4月1日的财年让营业利润回升到1,000亿日圆以上.

多位分析师表示,用户游戏习惯的改变可能最终迫使任天堂为追求获利,将超级马力欧等游戏移植到其他厂商的设备平台.(完)

(编译 张明钧; 审校 白云)

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