日本考虑将福岛核电站含氚污水蒸发处理或存储地下

路透东京4月8日（记者 Aaron Sheldrick） - 东京电力9501.1核电站退役工程负责人Naohiro Masuda周三对路透称，日本考虑将福岛核电站含放射性氚的污水进行蒸发处理，或是存储在地下，作为污水排入海洋的替代方案。

如何处理大量含放射性氚的污水，是东电清理福岛核电站过程中面临的诸多问题之一，氚是一种相对无害的放射性同位素。

东电想将含氚的污水排入大海，但难以获得当地渔民的认可，因后者担心这影响到消费者对海产品的信心，并且对东电缺乏信任。

Masuda在一次关于核电站退役的研讨会结束时告诉路透，向海洋排放污水受阻，政府监管福岛核电站清理的工作组正考虑对污水进行蒸发处理或是存储地下。

Masuda称，不知道相关讨论何时结束，以及何时将作出决定。

东电外部顾问Dale Klein上周对路透表示，当初美国三哩岛发生核泄漏后采用过蒸发处理的方法，但当时处理的污水量要小得多。

Klein说：“他们（东电）有大量的（污）水要处理，所以不能像当初三哩岛核泄漏后那样进行蒸发处理。如果他们这么做，那可能污水蒸发后，散到海洋上空、冷凝，最后变成雨水落下来。这就谈不上改善安全。”（完）编译：李富强 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。