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路透中文国际短讯 | 2013年 5月 15日 星期三 11:17 BJT

日本首相顾问饭岛勋罕见访问朝鲜

日本首相安倍晋三的顾问饭岛勋(图右)周二抵达朝鲜，对该国进行罕见的访问，访问目的尚不清楚。日朝两国没有外交关系。朝鲜国家电视台播放了饭岛勋抵达平壤的画面。日本共同社称，朝鲜外务省亚洲事务部副主任金哲浩接待了饭岛勋。路透
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