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时事要闻 | 2015年 2月 6日 星期五 10:00 BJT

日本西部发生初步规模5.0地震 未发布海啸预警

路透东京2月6日 - 日本四国地区周五发生地震，震级初步测定为5.0级，但目前并未发布海啸预警，也尚无伤亡报告。

日本气象厅表示，震央位于德岛，震源深度10公里(6.2英里)。(完)

(编译 许娜；审校 李婷仪)

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