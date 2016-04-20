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国际财经 | 2016年 4月 20日 星期三 11:53 BJT

日本内阁官房长官称九州地震后的形势与2011年3月时不同

路透东京4月20日 - 日本内阁官房长官菅义伟周三表示，本月九州地震后的形势，与2011年3月时并不相同。

菅义伟一再重申，政府将按计划于明年4月调高消费税，除非出现重大金融危机、或出现像2011年地震及海啸那般规模的天灾。

菅义伟同时指出，政府从未考虑将消费税分阶段上调、每次调涨1个百分点。此前自民党政调会长在接受日经新闻专访时表示，若经济强度无法承受消费税一次性较大幅度调涨，则政府可以考虑类似举措。(完)

(编译 张明钧; 审校 张若琪)

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