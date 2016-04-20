日本内阁官房长官称九州地震后的形势与2011年3月时不同

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透东京4月20日 - 日本内阁官房长官菅义伟周三表示，本月九州地震后的形势，与2011年3月时并不相同。
菅义伟一再重申，政府将按计划于明年4月调高消费税，除非出现重大金融危机、或出现像2011年地震及海啸那般规模的天灾。
菅义伟同时指出，政府从未考虑将消费税分阶段上调、每次调涨1个百分点。此前自民党政调会长在接受日经新闻专访时表示，若经济强度无法承受消费税一次性较大幅度调涨，则政府可以考虑类似举措。(完)
(编译 张明钧; 审校 张若琪)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。