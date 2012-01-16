日本没有立即发生财政危机的风险--"日圆先生"神原英资

路透东京1月16日电---日本前任大藏省(现财务省)次官神原英资周一表示,日本至少在四五年内可避免在公共债务融资上出现危机,因大规模的金融资产将起到缓冲作用.

被誉为"日圆先生"的神原英资还预计,美元兑日圆可能保持疲软,未来半年至一年或在72-79日圆之间交投,受欧债危机与美国可能二次衰退的担忧影响.

神原英资在演讲中表示,日本必需暂时容忍强势日圆,因采取联合干预以扭转升值趋势的希望不大.他补充说,日本企业应利用日圆升值时机来实施海外并购.

神原英资1990年代担任日本大藏省次官,负责外汇事务.他曾牵头采取外汇干预以阻止日圆升值,获得"日圆先生"称号.

"我不认为日本一段时间内就会经历财政危机.日本消费者平均多数资产是日圆资产,并未看到他们买入外国资产."

周五,欧元区九个国家的主权债信评级被标准普尔调降,法国和奥地利均失去AAA评级.

这对日本自身的庞大债务负担也是一次提醒,当前日本债务相当於国内生产总值(GDP)的213%,在发达国家中比例最高,甚至高过处於欧债危机核心的国家.

不过,目前任教青山大学的神原英资也表示,日本当前金融资产是GDP的240%,金融资产价值降至低於公共债务还要一段时间.

日本公债周一上涨,10年债收益率跌至14个月低点,因欧债担忧引发一些资金流向日债.

神原英资称,日债收益率将保持在1%上下,在未来三至四年不太可能超过2%.(完)

--编译 田建华;审校 隋芬

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