焦点：负利率促使日本投资者涌向欧元区债券

2010年9月9日，在东京拍摄的欧元和日元纸币。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透东京3月24日 - 负利率促使日本投资者对海外债券的投资达到历史性高位，其中多数却流向了另一个实施负利率的发达市场--欧元区。

虽然乍看起来有些奇怪，但在当前的负利率非常环境下，日本投资者有充分理由青睐欧元区债券。

由于日本与欧元区都对某些存款实行负利率，所以日本投资者可以对冲所买入的欧元计值债券，而且仍能获得可观的回报。对于日本投资者来说，其它外国债券过于昂贵，不适合对冲，即防范汇率波动风险。

日本财务省数据显示，该国投资者2月份买入3.56万亿日圆(317.3亿美元)外国债券，创下五年半以来的最高净买入水平。

期限在12年以内的日本政府公债收益率都跌到了零以下，促使日本银行业者与寿险公司逃离日圆债券并买入外国债券。但多数人是利用货币互换或远期合约来对冲使用其它货币投资的风险。

自从日本1月实施负利率政策以来，有一股趋势正在累积动能，投资者目光转向法国公债，选择这个收益率高于德国、但同时具有流动性且安全的市场。

“他们大买特买法国公债。这显示日本投资者不愿冒债信风险，”三井住友资产管理基金经理Jun Fukashiro表示。

在日本央行1月宣布实施负利率政策之前，日本投资者从德国与英国市场撤资，买进价值9,740亿日圆的法国公债。当月日本资金的净流出规模仅350亿日圆，为2015年6月来最低的买超金额，当时他们卖超。

外资流入负收益率日债市场的规模增加，相对应的则是大量日本投资者在国际市场追求收益率。

为了对冲外币曝险，日本投资者已愿意支付高昂的溢价。这种透过货币互换进行的对冲，已促使大家争相借入美元，让外资在向日圆计价市场投资之际，能够确保获得很大补偿。

根据日本财务省数据，外资2月买进日债规模跳升至1.66万亿(兆)日圆，为四个月来最高。

尽管尚未能取得各国的分项数据，但法国债券可望成为热门标的。

“自日本央行采行负利率以来，我们即敲进扣除对冲成本后收益相对具吸引力的欧洲债券，比如法国和比利时，”日本生命保险投资长Hiroshi Ozeki表示。

Ozeki补充道，尽管美国公债仍为其外国债券核心组合，但公司在欧洲债券之外，也更加寻觅可拉高收益率的美国公司债等工具。

换汇成本根据利差而定。一般说来，为了将负收益的日圆转换为六个月期高收益的美元，一名日本投资者需支付约1.3%的溢价。

美国五年期公债收益率约为1.35%，将令投资者几乎一无所获。

同样的，借入六个月期澳元进行投资的成本约为2.9%，远高于澳洲10年期公债达2.60%的收益率。

但欧元的情况是，对冲成本几乎接近于零，这主要归因于欧洲央行采取负利率政策以及欧元基差偏低。

“最大的吸引力在于低融资成本...从许多方面来看，欧洲的债券可能依然最具吸引力，”SMBC日兴证券资深分析师Makoto Noji称。

分析师称，上个月外流的日本投资者资金规模增加。

“在日本央行推出负利率政策后大约一周，这些投资者的对冲资金流增加，”日本一大型银行的远期交易员称。

“任何收益率比日本债券高的债券都是他们购买的对象，部分地区性银行几乎是天天光顾该市场，”日本一主要银行的外汇互换交易员称。

与此同时，日本市场对美元的旺盛需求推高了美元成本，令美元/日圆基差扩大至如下水平：开展两年期美元换日圆交易的海外投资者可赚到0.7%。

这实际上意味着收益率为负0.2%的两年期日本公债仍较美元的伦敦银行间拆放款利率(Libor)高出0.6%。

日本投资者购买外国债券情况：tmsnrt.rs/1TSSbtF

(完)