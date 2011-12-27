日本希望欧洲增强纾困机制的救助能力--消息人士

路透东京12月26日电---日本官员周一表示,欧洲可以通过加强纾困机制的总体救助能力并努力让多数资金尽快在前期到位,以此向投资者与国际夥伴表明其解决债务危机的决心.

日本一再表示愿意帮助欧洲控制债务危机,但同时亦强调,在看到欧洲方面拿出有说服力的行动计划之前,不会作出坚定承诺.

"日本同其它非欧元区国家一样,做好了采取行动的准备,但除非欧洲国家采取果断行动,否则其它国家的行动很难取得效果."一位日本政府高级官员表示.

将现有的欧洲金融稳定机构(EFSF)纾困基金和新的欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)永久性基金的总体规模由目前的5,000亿欧元进一步提高,这是非常重大的举措,将会令人鼓舞.

"我们期望欧洲国家将以非常正面的态度评估EFSF和ESM的总体规模上限."该位官员对路透表示.

该位官员亦表示日本计划购买中国公债旨在加强两国关系,并非旨在投资多元化.其并透露,日本将考虑同其它20国集团(G20)成员国一道,加强对国际货币基金组织(IMF)的双边贷款.(完)

--编译 郑茵;审校 张涛

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