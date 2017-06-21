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国际财经 | 2017年 6月 21日 星期三 18:19 BJT

日本和欧盟就自由贸易协定接近达成广泛共识--外务省

路透东京6月21日 - 日本外务省称，外务大臣岸田文雄与欧盟一位高级贸易官员周三均认为，他们接近就自由贸易协定达成广泛共识。

岸田文雄稍早前与欧盟贸易执委玛姆斯托姆进行了电话交谈。

“两人均认同，即将达成广泛共识，”日本外务省一位官员引述电话会谈后发布的一份声明告诉路透。(完)

(编译 刘秀红；审校)
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