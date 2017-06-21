日本和欧盟就自由贸易协定接近达成广泛共识--外务省

德国央行总裁称ECB快到考虑退出刺激政策的时候--报载
路透法兰克福6月25日 - 德国央行总裁魏德曼对德国周日世界报表示，现在或许已经接近欧洲央行(ECB)开始讨论结束刺激政策的时候了，因为经济增长和通胀均向正确的方向靠拢。
路透东京6月21日 - 日本外务省称，外务大臣岸田文雄与欧盟一位高级贸易官员周三均认为，他们接近就自由贸易协定达成广泛共识。
岸田文雄稍早前与欧盟贸易执委玛姆斯托姆进行了电话交谈。
“两人均认同，即将达成广泛共识，”日本外务省一位官员引述电话会谈后发布的一份声明告诉路透。(完)
(编译 刘秀红；审校)
路透法兰克福6月25日 - 德国央行总裁魏德曼对德国周日世界报表示，现在或许已经接近欧洲央行(ECB)开始讨论结束刺激政策的时候了，因为经济增长和通胀均向正确的方向靠拢。
路透克利夫兰6月23日 - 美联储中的鹰派官员之一--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特周五表示，最近的通胀疲软可能只是暂时现象，不应因此推迟今年的下一次升息，虽然目前没有收紧政策的“迫切需要”。
路透6月23日 - 美国评级机构穆迪在欧元区政府延长对希腊的信贷援助之后，将该国长期发行人评级从'Caa3'上调至'Caa2'。