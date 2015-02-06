日本和欧洲央行开闸放水 提升两地股市投资魅力--骏利

《信报》：“萨德”触动中美韩 热战风险续升温
继美国召派卡尔文森号航母战斗群参与美韩联合军演后，南韩透露美军于周初进行演习时派出两架超音速B-1B战略轰炸机飞越朝鲜半岛上空，引来北韩强烈反应。平壤扬言，此举无异于把朝鲜半岛推向核战边缘。另一边厢，美韩同时证实，「萨德」（THAAD）导弹防御系统已部署得七七八八，随时可投入运作。
路透纽约2月5日 - 骏利资产管理集团(JNS.N)首席策略师Alankar称，近期日本央行和欧洲央行祭出的货币刺激措施，使得这些地区的股市投资魅力盖过美国。
Alankar说道，日本央行和欧洲央行加大向市场注资，并维持利率在纪录低点，这均促进了它们国内的经济，降低了通过期权和其他产品对冲股市损失的成本。
而另一方面，自美国联邦储备委员会(美联储/FED)去年秋季退出买债举措，且今年稍后还可能加息后，对冲美股亏损的成本则较一年前攀升。
“经验告诉我们：听央行的话，别对着干。顺势而为，他们的这些失衡状况将只会越来越大。”Alankar在电话采访中说道。
欧洲央行上个月决定每月购债600亿欧元(681.7亿美元)，以扶助疲弱的欧洲经济。此外，日本央行也誓言维持刺激政策不变。
日本日经指数.N225已上涨0.3%；泛欧绩优股FTSEurofirst 200指数.FTEU3劲扬8.7%；标准普尔500指数.SPX上涨近0.2%。
对美国投资人而言，美元走强将侵蚀海外股市的获利。
骏利去年7月聘任Alankar主管旗下资产配置与风险管理业务。
两个月后葛罗斯离开了太平洋投资管理公司(PIMCO)，加入骏利，帮助后者扩张全球宏观债券策略。
Alankar警告称，尽管宽松货币政策带动股市上涨，但反过来当央行开始紧缩政策时，通常紧接着股市就会动荡。
鉴于近期油价及其他大宗商品价格下跌，他警告称不要投资于俄罗斯和巴西等国。
“在股市里，你得避免介入那些经济太过于以大宗商品为基础的国家，”他补充称。(完)
(编译 孙茉莉/陈宗琦/于春红; 审校 张荻/许娜/杜明霞)
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继美国召派卡尔文森号航母战斗群参与美韩联合军演后，南韩透露美军于周初进行演习时派出两架超音速B-1B战略轰炸机飞越朝鲜半岛上空，引来北韩强烈反应。平壤扬言，此举无异于把朝鲜半岛推向核战边缘。另一边厢，美韩同时证实，「萨德」（THAAD）导弹防御系统已部署得七七八八，随时可投入运作。
路透纽约5月2日 - DoubleLine Capital执行长冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周二表示，美元一直而且可能会继续温和走软模式。
尽管很多股市周一因5月银行假日休市，但本周仍被视为繁忙的一周，美国有两个重大风险事件，包括周三晚间美联储最新的利率决定以及周五的非农就业数据。