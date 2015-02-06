日本和欧洲央行开闸放水 提升两地股市投资魅力--骏利

路透纽约2月5日 - 骏利资产管理集团(JNS.N)首席策略师Alankar称，近期日本央行和欧洲央行祭出的货币刺激措施，使得这些地区的股市投资魅力盖过美国。

Alankar说道，日本央行和欧洲央行加大向市场注资，并维持利率在纪录低点，这均促进了它们国内的经济，降低了通过期权和其他产品对冲股市损失的成本。

而另一方面，自美国联邦储备委员会(美联储/FED)去年秋季退出买债举措，且今年稍后还可能加息后，对冲美股亏损的成本则较一年前攀升。

“经验告诉我们：听央行的话，别对着干。顺势而为，他们的这些失衡状况将只会越来越大。”Alankar在电话采访中说道。

欧洲央行上个月决定每月购债600亿欧元(681.7亿美元)，以扶助疲弱的欧洲经济。此外，日本央行也誓言维持刺激政策不变。

日本日经指数.N225已上涨0.3%；泛欧绩优股FTSEurofirst 200指数.FTEU3劲扬8.7%；标准普尔500指数.SPX上涨近0.2%。

对美国投资人而言，美元走强将侵蚀海外股市的获利。

骏利去年7月聘任Alankar主管旗下资产配置与风险管理业务。

两个月后葛罗斯离开了太平洋投资管理公司(PIMCO)，加入骏利，帮助后者扩张全球宏观债券策略。

Alankar警告称，尽管宽松货币政策带动股市上涨，但反过来当央行开始紧缩政策时，通常紧接着股市就会动荡。

鉴于近期油价及其他大宗商品价格下跌，他警告称不要投资于俄罗斯和巴西等国。

“在股市里，你得避免介入那些经济太过于以大宗商品为基础的国家，”他补充称。(完)

(编译 孙茉莉/陈宗琦/于春红; 审校 张荻/许娜/杜明霞)

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