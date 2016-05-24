路透专访：日本应继续推进明年调升消费税计划--首相顾问

路透东京5月24日 - 日本首相顾问柴山昌彦周二表示，随着日本经济似乎已由今年稍早的动荡企稳，除非出现一次重大经济冲击，否则日本应继续推进2017年调升消费税计划。

柴山昌彦亦向路透表示，政府应推出财政刺激措施，以弥补调升消费税所引发的冲击。日本计划2017年4月将消费税由目前的8%升至10%。

日本上次在2014年4月将消费税由5%升至8%，对消费者造成明显打击，引发经济衰退，促使首相安倍晋三将第二次调升延后18个月。

考虑到日本经济的脆弱性，市场对于安倍政府可能推迟上调消费税的揣测挥之不去。

“我不认为安倍经济学是个失败，”柴山昌彦说道。安倍经济学主张宽松货币政策、财政刺激举措和改革计划三管齐下。

“即便经济体系中存在不稳定因素，消费税也应当按计划上调，而后我们应该通过采取恰当的财政和其它政策手段来回应不稳定性。”

柴山昌彦还补充道，货币政策能够在消费税上调一事上发挥重要作用，提升了进一步货币宽松配合财政刺激来抵消冲击的可能性。

柴山昌彦表示，有关消费税的决定，应该会在5月26-27日七国集团(G7)峰会讨论之后作出。

他希望G7领袖能够传达出更强烈讯息，以刺激全球成长。上周G7财经首长会议达成共识，将综合运用货币、财政及结构政策。

针对汇率，柴山昌彦强调日本希望获得G7领袖支持汇市稳定。

“汇率因为过度投机行为而变得剧烈震荡，将是不好的。以此来看，我预期(G7领袖)可能会传递出某种讯息，”柴山昌彦称。(完)