路透专访：日本应继续推进明年调升消费税计划--首相顾问

亚洲股市上扬 特朗普有关美元的言论提振出口股
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透东京5月24日 - 日本首相顾问柴山昌彦周二表示，随着日本经济似乎已由今年稍早的动荡企稳，除非出现一次重大经济冲击，否则日本应继续推进2017年调升消费税计划。
柴山昌彦亦向路透表示，政府应推出财政刺激措施，以弥补调升消费税所引发的冲击。日本计划2017年4月将消费税由目前的8%升至10%。
日本上次在2014年4月将消费税由5%升至8%，对消费者造成明显打击，引发经济衰退，促使首相安倍晋三将第二次调升延后18个月。
考虑到日本经济的脆弱性，市场对于安倍政府可能推迟上调消费税的揣测挥之不去。
“我不认为安倍经济学是个失败，”柴山昌彦说道。安倍经济学主张宽松货币政策、财政刺激举措和改革计划三管齐下。
“即便经济体系中存在不稳定因素，消费税也应当按计划上调，而后我们应该通过采取恰当的财政和其它政策手段来回应不稳定性。”
柴山昌彦还补充道，货币政策能够在消费税上调一事上发挥重要作用，提升了进一步货币宽松配合财政刺激来抵消冲击的可能性。
柴山昌彦表示，有关消费税的决定，应该会在5月26-27日七国集团(G7)峰会讨论之后作出。
他希望G7领袖能够传达出更强烈讯息，以刺激全球成长。上周G7财经首长会议达成共识，将综合运用货币、财政及结构政策。
针对汇率，柴山昌彦强调日本希望获得G7领袖支持汇市稳定。
“汇率因为过度投机行为而变得剧烈震荡，将是不好的。以此来看，我预期(G7领袖)可能会传递出某种讯息，”柴山昌彦称。(完)
(编译 蔡美珍/高琦；审校 孙茉莉/王洋/艾茂林)
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
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