日本宇都宫市一公园附近发生多起爆炸 造成一死三伤--NHK

路透东京10月23日 - 日本放送协会(NHK)报导指出，宇都宫市一座公园附近的两个地方周日发生多起爆炸，导致一人死亡三人受伤。

NHK指出，一名受伤的男性遭到榴弹碎片所伤。遇害者亦为一名男性，但遇害者及另外两名伤者的细节不明。

NHK所播送的影像显示，距离该座公园约200公尺处的一个停车场中有两辆烧毁的汽车，另外一处则是公园外围一个有烧焦痕迹的毁损长椅，而当地正在举行一场民俗艺术节庆活动。