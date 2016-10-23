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时事要闻 | 2016年 10月 23日 星期日 16:10 BJT

日本宇都宫市一公园附近发生多起爆炸 造成一死三伤--NHK

路透东京10月23日 - 日本放送协会(NHK)报导指出，宇都宫市一座公园附近的两个地方周日发生多起爆炸，导致一人死亡三人受伤。

NHK称，爆炸原因尚不明朗。警方表示，他们正在调查两个地方的爆炸事件是否有关连，但并未透露更多细节。

NHK指出，一名受伤的男性遭到榴弹碎片所伤。遇害者亦为一名男性，但遇害者及另外两名伤者的细节不明。

日本犯罪率偏低，且目前未传出有任何团体对日本发出暴力威胁。

NHK所播送的影像显示，距离该座公园约200公尺处的一个停车场中有两辆烧毁的汽车，另外一处则是公园外围一个有烧焦痕迹的毁损长椅，而当地正在举行一场民俗艺术节庆活动。

目击者向NHK表示，他们听到一连串响亮的爆炸声。(完)

(编译 张明钧; 审校 李春喜)

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