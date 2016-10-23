日本宇都宫市一公园附近发生多起爆炸 造成一死三伤--NHK

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透东京10月23日 - 日本放送协会(NHK)报导指出，宇都宫市一座公园附近的两个地方周日发生多起爆炸，导致一人死亡三人受伤。
NHK称，爆炸原因尚不明朗。警方表示，他们正在调查两个地方的爆炸事件是否有关连，但并未透露更多细节。
NHK指出，一名受伤的男性遭到榴弹碎片所伤。遇害者亦为一名男性，但遇害者及另外两名伤者的细节不明。
日本犯罪率偏低，且目前未传出有任何团体对日本发出暴力威胁。
NHK所播送的影像显示，距离该座公园约200公尺处的一个停车场中有两辆烧毁的汽车，另外一处则是公园外围一个有烧焦痕迹的毁损长椅，而当地正在举行一场民俗艺术节庆活动。
目击者向NHK表示，他们听到一连串响亮的爆炸声。(完)
(编译 张明钧; 审校 李春喜)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)