焦点：日本10月出口逾一年来首降 可能加大摆脱衰退难度

路透东京11月19日 - 日本10月出口逾一年来首次下降，令人担忧经济从衰退中复苏时可能面临困难，因为海外市场需求疲弱使贸易前景暗淡。

日本财务省周四公布数据显示，10月出口较上年同期下滑2.1%，与分析师们的预估中值一致；较前月增长0.6%，为四个月来首次增长。

这是自2014年8月以来首次出口同比下滑，当时因为对美出口减少影响了整体出口。

几天之前日本公布的第三季国内生产总值(GDP)数据显示，日本经济陷入五年来的第四次衰退，令人质疑首相安倍晋三采取的经济措施的有效性。

这一系列疲弱数据令人愈发质疑日本央行能否加快通胀率，在截止2017年3月财年的下半年实现2%的通胀率目标。不过，外界普遍预期日本央行在周四会议结束时可能维持货币政策不变。

分析师预计，日本经济将在10-12月季度温和反弹。

“出口显现触底迹象，但考虑到出口量下滑，因此不太可能成为拉动本季经济增长的因素，因为中国经济放缓和大宗商品价格下跌的影响正扩散至其他国家，”瑞穗总合研究所资深分析师Hidenobu Tokuda称。

“该数据对日本央行政策前景的影响可能呈中性。”

日本财务省数据显示，10月对中国出口较上年同期下降3.6%，为连续第三个月下滑，因钢铁和汽车零件等商品的出口减少。

对亚洲出口较上年同期亦降3.6%，为连续第二个月同比下滑。对亚洲出口在日本整体出口中占有大约一半的份额。

对日本产品的主要买家--美国的出口较上年同期上升6.3%，受汽车出口拉动；对欧盟出口也增长5.4%，因汽车出口增加。

日本10月进口较上年同期下降13.4%；贸易顺差1,115亿日圆(9.03亿美元)，为七个月来首见顺差。(完)